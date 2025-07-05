باريس تأمل في التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن خلال نهاية الأسبوع

أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "خلال نهاية الأسبوع" لتجنب تطبيق الرسوم الجمركية العقابية، معتقدا أنه في حال فشل المفاوضات سيتعين على الاتحاد الأوروبي الرد "بقوة أكبر".



وقال الوزير في خلال لقاءات إيكس أون بروفانس الاقتصادية: "في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، من المرجح أن تُحسم الأمور خلال نهاية هذا الأسبوع، نظرا لوجود وفد من المفوضية (الأوروبية) في واشنطن".



وأضاف لومبار: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق خلال نهاية الأسبوع. وإن لم يحدث ذلك، فسيتعين على أوروبا بلا شك أن تظهر قوة أكبر في ردها لاستعادة التوازن".

