إعلام إيراني: خامنئي يحضر فعالية في أول ظهور علني له منذ أسابيع

أظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام رسمية إيرانية الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وهو يحضر مناسبة دينية اليوم السبت، في أول ظهور علني له منذ بدء الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في 13 حزيران والتي قتل فيها عدد من كبار القادة والعلماء النوويين.