شرطة أستراليا تتهم رجلًا في إضرام النار في كنيس يهودي

اتهمت الشرطة الأسترالية رجلًا بالصلة بإشعال حريق متعمد في كنيس يهودي في ملبورن أثناء وجود مصلين في المبنى، وهو الأحدث في سلسلة من الحوادث التي تستهدف الجالية اليهودية في البلاد.



ولم تقع إصابات بين الأشخاص العشرين الذين كانوا داخل كنيس شرق ملبورن والذين فروا من الحريق ليلة الجمعة. وأخمد رجال الإطفاء الحريق في عاصمة ولاية فيكتوريا.



وشهدت أستراليا عددًا من الحوادث المعادية للسامية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في تشرين الأول 2023.



وقالت الشرطة إن محققي مكافحة الإرهاب اعتقلوا في وقت متأخر من أمس السبت الرجل البالغ من العمر 34 عامًا والمقيم في سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، ووجهت إليه تهمًا بارتكاب جرائم من بينها الإضرار الجنائي بإضرام حريق. ومن المقرر أن يمثل الرجل، الذي لم تكشف السلطات عن هويته، أمام المحكمة اليوم الأحد.



وأشارت الشرطة في بيان إلى أن "الرجل متهم بسكب سائل قابل للاشتعال على الباب الأمامي للمبنى وإشعال النار فيه قبل أن يفر من مكان الحادث".



وتحقق السلطات في ما إذا كان حريق الكنيس مرتبطًا بشغب وقع ليلة الجمعة في مطعم إسرائيلي في ملبورن، حيث تم اعتقال شخص واحد بتهمة إعاقة الشرطة.



وقال المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، وهي مظلة لليهود في أستراليا، إن المطعم تضرر بشدة.



وذكر أن الحريق في المعبد اليهودي، وهو أحد أقدم المعابد اليهودية في ملبورن، اندلع بينما كان الموجودون في الداخل يجلسون لتناول عشاء السبت.