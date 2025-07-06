الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.



وأشار إلى أن صفارات الإنذار أطلقت في عدة مناطق في إسرائيل كما هو متبع في مثل هذه الحالات.



وهددت إسرائيل الحوثيين في اليمن بحصار بحري وجوي إذا استمرت الجماعة المتحالفة مع إيران في شن هجمات على إسرائيل، فيما تقول إنه تضامن مع غزة.



ومنذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية.



والغالبية العظمى من عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها تم اعتراضها أو لم تصب الهدف. ونفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الانتقامية.