الصين تفتتح التوسعة الثالثة لمسار طيران حساس في مضيق تايوان

أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية اليوم الأحد أنها افتتحت امتدادًا ثالثًا لمسار الطيران إم 503، والذي كان لسنوات موضع شكاوى من تايبه بسبب موقعه غرب خط فاصل غير رسمي في مضيق تايوان.



وقامت الصين في العام الماضي بتحريك مسار إم 503 بالقرب من الخط الفاصل، ما أثار رد فعل غاضب من تايبه التي اتهمت بكين بمحاولة تغيير الوضع القائم للمضيق.



ويأتي افتتاح توسعة الخط قبل أيام من مناورات هان كوانغ السنوية للجيش والدفاع المدني التي تجريها تايوان لمحاكاة حصار وغزو صيني للجزيرة.



وظل الخط الأوسط على مدار سنوات يعمل كحاجز غير رسمي بين تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها وبكين، لكن الصين تقول إنها لا تعترف بوجوده، وتحلق الطائرات الحربية الصينية الآن بانتظام فوقه في الوقت الذي تسعى فيه بكين للضغط على تايبه لقبول مطالبها بالسيادة.



ولم يرد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان المعني بالصين حتى الآن على طلب للتعليق.



وتبدأ تايوان، التي تواجه ضغوطًا عسكرية متزايدة من الصين، مناورات هان كوانغ في التاسع من تموز ومن المقرر أن تستمر لمدة 10 أيام.