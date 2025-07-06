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ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"

أخبار دولية
2025-07-06 | 01:55
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ماسك يعلن تأسيس &quot;حزب أميركا&quot;
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ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك اليوم السبت تأسيس "حزب أميركا"، وذلك بعد يوم من توجيهه سؤالًا لمتابعيه على منصة إكس عما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.

وقال ماسك في منشور على منصة إكس: "بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبًا سياسيًا جديدًا، وستحصلون عليه!".

وأضاف: "اليوم، تأسس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم".

ويأتي إعلان ماسك بعد يوم من توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون خفض الضرائب وهو القانون الذي عارضه ماسك بشدة.

وأنفق ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، مئات الملايين على إعادة انتخاب ترامب وقاد من قبل إدارة الكفاءة الحكومية بهدف خفض الإنفاق الحكومي، لكنهما اختلفا في الآونة الأخيرة بسبب مشروع القانون.

وهدد ترامب الأسبوع الماضي بقطع مليارات الدولارات من الإعانات التي تتلقاها شركات ماسك من الحكومة الاتحادية.

وقال ماسك في وقت سابق إنه سيؤسس حزبًا سياسيًا جديدًا وسينفق الأموال لإزاحة المشرعين الذين دعموا مشروع القانون.

وعبر جمهوريون عن قلقهم من أن عداء ماسك المتكرر مع ترامب قد يضر بفرصهم في حماية أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل.

أخبار دولية

تأسيس

"حزب

أميركا"

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