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صحيفة يوميوري: اليابان تعتزم تصدير مدمرات مستعملة إلى الفلبين لردع الصين

أخبار دولية
2025-07-06 | 02:02
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صحيفة يوميوري: اليابان تعتزم تصدير مدمرات مستعملة إلى الفلبين لردع الصين
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صحيفة يوميوري: اليابان تعتزم تصدير مدمرات مستعملة إلى الفلبين لردع الصين

 ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية اليوم الأحد أن اليابان ستصدر مدمرات بحرية مستعملة إلى الفلبين لتعزيز قوة الردع ضد التوسع البحري الصيني، وذلك في إطار تعزيز حليفتي الولايات المتحدة للتعاون بينهما في مواجهة بكين.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر حكومية متعددة لم تسمها إن خطة التصدير تشمل ست مدمرات مرافقة من طراز أبوكوما تستخدمها قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية منذ أكثر من 30 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيري الدفاع الياباني والفلبيني اتفقا على تصدير المدمرات عندما التقيا في سنغافورة الشهر الماضي، وأنه من المقرر أن يفحصها الجيش الفلبيني هذا الصيف في إطار الاستعدادات النهائية.

وأحجم متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية عن التعليق على التقرير. ولم يرد متحدث باسم الجيش الفلبيني ولا وزارة الخارجية الصينية بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وتقول طوكيو ومانيلا إنهما تواجهان تحديات من تحركات بكين العنيدة المتزايدة في المياه بما في ذلك بحر الصين الجنوبي بالنسبة للفلبين وبحر الصين الشرقي بالنسبة لليابان.

أخبار دولية

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