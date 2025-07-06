الصين تفرض قيودًا على واردات الأجهزة الطبية من الإتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الأحد أنها ستفرض قيودًا على واردات الأجهزة الطبية من الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (6.3 مليون دولار).



وأشارت الوزارة إلى أن الصين ستفرض قيودًا أيضًا على واردات الأجهزة الطبية من الدول الأخرى التي تحتوي على مكونات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 50 بالمئة من قيمة العقد. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد.



(الدولار = 7.1645 يوان)