الجيش الروسي: قواتنا تسيطر على منطقتين سكنيتين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قوات موسكو سيطرت على سوبوليفكا في منطقة خاركيف الأوكرانية وبيدوبني في منطقة دونيتسك.وبشكل منفصل، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن القوات الروسية استهدفت قاعدة جوية أوكرانية ومنشأة لإنتاج مكونات الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومستودعات ذخيرة.