زعيم مجموعة مسلحة مناهضة لحماس يؤكد تعاونه مع الجيش الإسرائيلي في غزة

أكد زعيم ميليشيا "القوات الشعبية" المناهضة لحماس ياسر أبو شباب في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية أنه يتعاون مع الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.



في مقابلة أجرتها معه إذاعة "مكان" الإسرائيلية الرسمية الناطقة بالعربية، قال أبو شباب إن جماعته المسلحة تتحرك "بكل سهولة" في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى وجود "تنسيق" بين الطرفين.



واضاف أن جماعته تبلّغ القوات الإسرائيلية بتحركاتها العسكرية التي تشنها منفردة، مشيرا الى أنها "تتلقى دعما خارجيا" بدون كشف أي تفاصيل، لافتا إلى أن بعض الأمور لا يمكن التحدث فيها علانية.

