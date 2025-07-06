تايوان تندد بمسار جوي صيني جديد يشكّل مصدرا لـ"عدم الاستقرار"

نددت تايبيه الأحد بتوسعة جديدة أجرتها بكين لمسار جوي في مضيق تايوان، واصفة الإجراء بأنّه "يزيد من عدم الاستقرار" في المنطقة.



وتقول الصين أن تايوان جزء من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لضم الجزيرة التي تخضع لضغوط شديدة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية.



وأعلنت هيئة الطيران المدني الصينية الأحد افتتاح خطّ ثالث (W121) لمسارها الجوي الشمالي الجنوبي M503. وتتعرّض شروط تنفيذ هذا المسار منذ العام 2015 لانتقادات متكرّرة من تايبيه.



والسبب أنه يقع في مضيق تايوان غرب "الخط الأوسط" مباشرة. وتعتبر تايبيه هذا الخط فاصلا بين البر الرئيسي الصيني والجزيرة، إلا أنّ بكين لا تعترف به.



ويأتي القرار الصيني قبيل المناورات العسكرية السنوية الكبرى التي تجريها تايوان بين 9 و18 تموز/يوليو.

