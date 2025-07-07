ترامب: الإنحياز لسياسات بريكس المناهضة لأميركا يستدعي فرض رسوم إضافية بنسبة 10%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد أن الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة البريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة.وقال في منشور على موقع تروث سوشيال: "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".ولم يوضح ترامب أو يتوسع في الإشارة إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" في منشوره.وكانت مجموعة بريكس تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين في أول قمة لها في عام 2009. ثم أضاف التكتل جنوب إفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي، ضمت المجموعة لعضويتها كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا.