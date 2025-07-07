الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
33
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
33
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: الإنحياز لسياسات بريكس المناهضة لأميركا يستدعي فرض رسوم إضافية بنسبة 10%
أخبار دولية
2025-07-06 | 23:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: الإنحياز لسياسات بريكس المناهضة لأميركا يستدعي فرض رسوم إضافية بنسبة 10%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد أن الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة البريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة.
وقال في منشور على موقع تروث سوشيال: "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".
ولم يوضح ترامب أو يتوسع في الإشارة إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" في منشوره.
وكانت مجموعة بريكس تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين في أول قمة لها في عام 2009. ثم أضاف التكتل جنوب إفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي، ضمت المجموعة لعضويتها كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا.
أخبار دولية
الإنحياز
لسياسات
بريكس
المناهضة
لأميركا
يستدعي
إضافية
بنسبة
التالي
مسؤولان فلسطينيان: الجلسة الأولى من المحادثات بين حماس وإسرائيل إنتهت دون حسم
باريس تعرب عن "قلقها" بعد فقدان أثر سائح فرنسي شاب في إيران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-10
دخول الرسوم الإضافية الصينية على المنتجات الأميركية بنسبة 84% حيز التنفيذ
أخبار دولية
2025-04-10
دخول الرسوم الإضافية الصينية على المنتجات الأميركية بنسبة 84% حيز التنفيذ
0
آخر الأخبار
2025-04-10
فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبيّ يدرس شراء كميات إضافية من الغاز الأميركيّ بضغط من رسوم ترامب الجمركية
آخر الأخبار
2025-04-10
فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبيّ يدرس شراء كميات إضافية من الغاز الأميركيّ بضغط من رسوم ترامب الجمركية
0
أخبار دولية
2025-05-09
ترامب: رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين "تبدو مناسبة"
أخبار دولية
2025-05-09
ترامب: رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين "تبدو مناسبة"
0
أخبار دولية
2025-05-04
ترامب يأمر بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-05-04
ترامب يأمر بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:34
مقتل 8 جنود أتراك إثر استنشاق غاز الميثان بكهف في العراق
أخبار دولية
01:34
مقتل 8 جنود أتراك إثر استنشاق غاز الميثان بكهف في العراق
0
أخبار دولية
23:59
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 3 موانىء ومحطة كهرباء في اليمن
أخبار دولية
23:59
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 3 موانىء ومحطة كهرباء في اليمن
0
أخبار دولية
23:57
ترامب: هناك فرصة جيدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع
أخبار دولية
23:57
ترامب: هناك فرصة جيدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع
0
أخبار دولية
23:54
مسؤولان فلسطينيان: الجلسة الأولى من المحادثات بين حماس وإسرائيل إنتهت دون حسم
أخبار دولية
23:54
مسؤولان فلسطينيان: الجلسة الأولى من المحادثات بين حماس وإسرائيل إنتهت دون حسم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:19
البعريني لـ"حزب الله": آن الاوان لتسمعوا صوت باقي اللبنانيين الرافضين استمرار الوضع الراهن
أخبار لبنان
12:19
البعريني لـ"حزب الله": آن الاوان لتسمعوا صوت باقي اللبنانيين الرافضين استمرار الوضع الراهن
0
أمن وقضاء
06:21
قوى الأمن: توقيف مطلوب بالجرم المشهود نفذ سرقات إحتيالية في الضاحية
أمن وقضاء
06:21
قوى الأمن: توقيف مطلوب بالجرم المشهود نفذ سرقات إحتيالية في الضاحية
0
منوعات
2025-07-04
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
منوعات
2025-07-04
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
0
أخبار دولية
2025-06-16
الفريق الطبيّ المشرف على علاج شمخاني: حالته الصحية باتت نسبيًا مستقرة
أخبار دولية
2025-06-16
الفريق الطبيّ المشرف على علاج شمخاني: حالته الصحية باتت نسبيًا مستقرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
23:57
ترامب: هناك فرصة جيدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع
أخبار دولية
23:57
ترامب: هناك فرصة جيدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذخائر القديسة تيريز تجوب قضاء الشوف وتبارك ارض جون الدامور والمشرف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذخائر القديسة تيريز تجوب قضاء الشوف وتبارك ارض جون الدامور والمشرف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلام: الشرع متفهّم لحساسيات لبنان وتعقيدات المرحلة السابقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلام: الشرع متفهّم لحساسيات لبنان وتعقيدات المرحلة السابقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه هي الكلفة المتوقّعة لقضاء يومٍ بحري في لبنان.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولًا إلى الأغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه هي الكلفة المتوقّعة لقضاء يومٍ بحري في لبنان.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولًا إلى الأغلى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
التعاون اللبناني‑السوري يراوح مكانه سياسياً: بطء اللجان وتأجيل زيارة الشيباني يبقي التنسيق محصوراً بالأمن
تقارير نشرة الاخبار
13:30
التعاون اللبناني‑السوري يراوح مكانه سياسياً: بطء اللجان وتأجيل زيارة الشيباني يبقي التنسيق محصوراً بالأمن
0
أخبار دولية
13:29
خلافات تُبدّد التفاؤل بصفقة الأسرى قبيل لقاء نتنياهو وترامب… والانظار إلى مفاوضات الدوحة بإشراف أميركي
أخبار دولية
13:29
خلافات تُبدّد التفاؤل بصفقة الأسرى قبيل لقاء نتنياهو وترامب… والانظار إلى مفاوضات الدوحة بإشراف أميركي
0
أخبار دولية
13:23
مفاوضات الدوحة عشية قمة ترامب نتنياهو: الملفات الساخنة وتأثير الرد اللبناني
أخبار دولية
13:23
مفاوضات الدوحة عشية قمة ترامب نتنياهو: الملفات الساخنة وتأثير الرد اللبناني
0
أخبار دولية
13:14
الشرع يطرح ملف المعتقلين السوريين مع المفتي دريان… وذووهم يعتصمون عند معبر جوسي احتجاجاً على الإهمال
أخبار دولية
13:14
الشرع يطرح ملف المعتقلين السوريين مع المفتي دريان… وذووهم يعتصمون عند معبر جوسي احتجاجاً على الإهمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
تغييرات فلسطينية على الساحة اللبنانية .. تسليم السلاح وشبهات فساد وتباعد من بيروت الى الضفة
تقارير نشرة الاخبار
13:07
تغييرات فلسطينية على الساحة اللبنانية .. تسليم السلاح وشبهات فساد وتباعد من بيروت الى الضفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:44
أدرعي: غارات إسرائيلية في البقاع والجنوب استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة لحزب الله
أخبار لبنان
15:44
أدرعي: غارات إسرائيلية في البقاع والجنوب استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة لحزب الله
2
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه هي الكلفة المتوقّعة لقضاء يومٍ بحري في لبنان.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولًا إلى الأغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه هي الكلفة المتوقّعة لقضاء يومٍ بحري في لبنان.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولًا إلى الأغلى
3
اخبار البرامج
15:00
"زوجتي علوية وأنا مسيحي ونحن سعداء جدا"... طوني عيسى: هدفي ليس الألقاب ولن أتوقف عن التمثيل
اخبار البرامج
15:00
"زوجتي علوية وأنا مسيحي ونحن سعداء جدا"... طوني عيسى: هدفي ليس الألقاب ولن أتوقف عن التمثيل
4
منوعات
14:24
"شعرت بشيء يلمس قدمي ثم اكتشفت ما الذي يحصل"... "زوس" هرب من "أرض الأسود" في أنطاليا وهذا مصيره
منوعات
14:24
"شعرت بشيء يلمس قدمي ثم اكتشفت ما الذي يحصل"... "زوس" هرب من "أرض الأسود" في أنطاليا وهذا مصيره
5
منوعات
12:23
حفلة "إعلان جنس الجنين" تتحول إلى كارثة... أوهموه أنهم 8 أشخاص وما حصل بعدها لا يصدق
منوعات
12:23
حفلة "إعلان جنس الجنين" تتحول إلى كارثة... أوهموه أنهم 8 أشخاص وما حصل بعدها لا يصدق
6
صحة وتغذية
12:44
بيانات صادمة: هذا هو عمر أكبر رجل حصل على وصفة فياغرا في إنكلترا
صحة وتغذية
12:44
بيانات صادمة: هذا هو عمر أكبر رجل حصل على وصفة فياغرا في إنكلترا
7
أخبار لبنان
06:29
عودة: الأديان لا تدعو إلى العنف ولا تعلم الكراهية والحقد والإلغاء فالإيمان الحقيقي تواضع وتضحية ومحبة
أخبار لبنان
06:29
عودة: الأديان لا تدعو إلى العنف ولا تعلم الكراهية والحقد والإلغاء فالإيمان الحقيقي تواضع وتضحية ومحبة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:03
عاشوراء الضاحية بعد عام وحرب: حضورٌ في غياب السيد
تقارير نشرة الاخبار
13:03
عاشوراء الضاحية بعد عام وحرب: حضورٌ في غياب السيد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More