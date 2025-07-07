مسؤولان فلسطينيان: الجلسة الأولى من المحادثات بين حماس وإسرائيل إنتهت دون حسم

أعلن مصدران فلسطينيان مطلعان أن الجلسة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل في قطر انتهت بشكل غير حاسم، مشيران إلى أن أن الوفد الإسرائيلي لم يكن لديه تفويض كاف للتوصل إلى اتفاق مع حماس.



واستؤنفت المحادثات الأحد، قبيل الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة قبل نحو ستة أشهر.



وقال المصدران لرويترز: "بعد الجلسة الاولى للمفاوضات غير المباشرة في الدوحة، الوفد الإسرائيلي غير مفوض بشكل كاف وغير مخول بالوصول إلى اتفاق مع حماس حيث لا صلاحيات حقيقية له".



ولفت نتنياهو، قبل مغادرته إلى واشنطن، إلى أن المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار لديهم تعليمات واضحة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفق شروط قبلت بها إسرائيل.