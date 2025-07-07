مقتل 8 جنود أتراك إثر استنشاق غاز الميثان بكهف في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين أن ثمانية جنود لقوا حتفهم بعد استنشاقهم لغاز الميثان أثناء عملية تمشيط لكهف بشمال العراق.



وذكرت الوزارة في بيان أن الحادث وقع أمس الأحد أثناء مهمة للعثور على رفات جندي تركي قتل خلال عملية عسكرية ضد جماعة حزب العمال الكردستاني.



وقالت الوزارة إنه جرى نقل 11 جنديًا آخرين استنشقوا الغاز في الكهف إلى المستشفى لتلقي العلاج.