اسرائيل تعلن القبض على أعضاء خلية مدعومة من إيران في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ألقى القبض على عناصر خلية مدعومة من إيران في جنوب سوريا، في ثاني عملية من هذا النوع يُعلن عنها خلال أسبوع.



وقال الجيش في بيان إن قواته "أنهت عملية ليلية لإلقاء القبض على خلية كانت تُدار من قبل فيلق القدس الإيراني في منطقة تل كودنة جنوبي سوريا".



وأضاف البيان: "للمرة الثانية خلال أسبوع أنهت القوات عملية ليلية دقيقة وألقت القبض على عدد من العناصر الذين شكّلوا تهديدا في المنطقة".



ولم يصدر تأكيد رسمي مباشر من الجانب السوري بشأن العملية.

