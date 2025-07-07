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وفاة 12 عسكريا تركياً جراء التسمم بغاز الميثان في العراق

أخبار دولية
2025-07-07 | 07:35
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وفاة 12 عسكريا تركياً جراء التسمم بغاز الميثان في العراق
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وفاة 12 عسكريا تركياً جراء التسمم بغاز الميثان في العراق

توفي 12 عسكريا تركيا جراء التسمّم بغاز الميثان أثناء تنفيذهم عملية في كهوف في شمال العراق، وفق حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الدفاع التركية صباح الإثنين.
     
وقالت وزارة الدفاع إنّ المجموعة كانت تنفذ "عملية بحث واستكشاف في كهف يستخدمه أعضاء" في حزب العمال الكردستاني المصنّف على أنّه "منظمة إرهابية انفصالية". 
     
وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس، أنّ "أربعة آخرين من رفاق السلاح الأبطال الذين تسمّموا بغاز الميثان، استشهدوا في كهف يستخدمه أعضاء المنظمة الإرهابية الانفصالية ما يرفع عدد الضحايا إلى 12". 
     
وزار الوزير يشار غولر الموقع حيث قام بتكريم ذكرى الجنود القتلى.
     
وأفادت الوزارة الأحد بوفاة خمسة عسكريين أثناء البحث عن رفات جندي قتله مسلّحون أكراد في المنطقة في أيار 2022، ولم يعثر على جثته حتى الآن. وفي وقت سابق الإثنين، أفادت الوزارة بوفاة ثلاثة آخرين.
     

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