بكين: دول بريكس لا تسعى إلى المواجهة بشان الرسوم الجمركية

أعلنت بكين أن دول بريكس لا تسعى إلى "المواجهة"، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامس بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على البلدان التي تتبنى سياسات مجموعة الدول الناشئة الكبرى الـ11.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "في ما يتعلق بفرض رسوم جمركية، لطالما أكدت الصين موقفها القاضي بأن الحروب التجارية والجمركية لا رابح فيها، وأن الحمائية لا تسمح بالتقدم".



وأعلن ترامب الإثنين أنه سيوجه أولى الرسائل إلى عدة دول لحضها إما للتوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها، قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة المحددة للشركاء التجاريين من أجل إبرام اتفاق.