كاتس يرفع سقف التصعيد: الحوثيون سيدفعون الثمن كما إيران

شن الجيش الإسرائيلي هجمات جوية، في وقت مبكر من الإثنين، استهدفت موانئ ومنشآت يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ورد المتمردون بإطلاق صواريخ على إسرائيل، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشن المزيد من الهجمات، وقال، في بيان: "ما ينطبق على إيران ينطبق على اليمن. أي طرف يرفع يده ضد إسرائيل، ستقطع يده. سيواصل الحوثيون دفع ثمن باهظ لقاء أفعالهم".