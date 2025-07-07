بزشكيان لا يرى "أي مشكلة" في استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا ترى "أي مشكلة" في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي إذا ما عادت الثقة بين البلدين.



وقال بزشكيان خلال مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون تم بثها الإثنين: "لا نرى أي مشكلة في معاودة الدخول في المفاوضات"، مضيفا: "هناك شرط ... كيف سنثق مجددا في الولايات المتحدة؟".