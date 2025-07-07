الرئيس الإسرائيلي يستضيف وفدا من أئمة أوروبا

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الإثنين في القدس وفدا يضم رجال دين مسلمين من أوروبا ناقش معهم التعايش بين الأديان في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.



وقال هرتسوغ في منشور له عبر حسابه على منصة إكس "استضفت هذا الصباح في مقر الرئاسة قيادات مسلمة مهمة من أنحاء أوروبا".



وأشاد الرئيس الإسرائيلي بالوفد الذي ترأسه الإمام الفرنسي من أصل تونسي حسن شلغومي لاختياره طريق "بناء الجسور والحوار والإيمان" في وقت يشهد فيه العالم "توترا بين اليهود والمسلمين".



وشلغومي هو إمام ضاحية درانسي في باريس ويُعرف عنه مشاركته في تظاهرات نددت بهجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الوفد الزائر ضم رجال دين من فرنسا وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة وإيطاليا، وبتنظيم من منظمة "إلنت" أو (شبكة الريادة الأوروبية) التي تُعنى بتعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل.