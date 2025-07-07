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الكرملين: التعاون في مجموعة بريكس ليس موجها ضد بلد ثالث

أخبار دولية
2025-07-07 | 10:27
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الكرملين: التعاون في مجموعة بريكس ليس موجها ضد بلد ثالث
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الكرملين: التعاون في مجموعة بريكس ليس موجها ضد بلد ثالث

أكّد الكرملين أن التعاون في مجموعة بريكس للدول الناشئة الكبرى وبينها روسيا والصين والبرازيل والهند، ليس موجّها "ضدّ" بلد ثالث.
     
ونقلت وكالات إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "التفاعل في سياق بريكس لم يكن أبدا ولن يكون يوما موجّها ضدّ بلد ثالث"، ردّا على سؤال عن تصريحات هدّد فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10 % على أيّ دولة تصطف مع التكتّل.

أخبار دولية

الكرملين

ترامب

مجموعة بريكس

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