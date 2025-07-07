الولايات المتحدة تلغي تصنيف جبهة النصرة "منظمة إرهابية أجنبية"

أظهرت مذكرة منشورة على الإنترنت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغت تصنيف جبهة النصرة التي كانت تتمركز في سوريا منظمة إرهابية أجنبية.



وكانت هيئة تحرير الشام تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة حينما كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا.



وتحمل المذكرة تاريخ 23 حزيران وهي صادرة عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نسخة أولية من السجل الاتحادي ومن المقرر أن تنشر رسميا غدا الثلاثاء.