وزير خارجية بريطانيا: فتح سفارتنا في طهران بعد إغلاق موقت

أعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق موقت.وقال في كلمة أمام البرلمان: "فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق موقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران".