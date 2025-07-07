فرنسا تعرب عن "قلق عميق" بعد توقيف رؤساء بلديات في تركيا

أعربت فرنسا عن "قلقها العميق" بعد اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات جدد من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مشددة على أهمية حقوق المسؤولين المنتخبين في دولة القانون.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "احترام حقوق المسؤولين المنتخبين ونواب المعارضة والحق في محاكمة عادلة وحرية التظاهر والتعبير، هي حجر الأساس في دولة القانون والديمقراطية".