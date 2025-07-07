ترامب يعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض تعرفات نسبتها 25 بالمئة على واردات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، في أولى رسائله إلى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قبيل انقضاء المهلة التي حددها للتوصل إلى اتفاق.



وفي رسالتين شبه متطابقتين إلى قادة اليابان وكوريا الجنوبية، أوضح ترامب أن التعرفات ستطبق اعتبارا من الأول من آب لأن علاقاتهما التجارية مع واشنطن كانت "للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل".