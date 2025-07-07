ارتفاع حصيلة الحرب مع إسرائيل في إيران إلى 1060 قتيلاً

ارتفعت إلى 1060 الحصيلة الإيرانية لقتلى الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني.



وقال رئيس جمعية قدامى المحاربين الإيرانيين سعيد أوهادي في مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي إنه "بالنسبة إلى الشهداء، وحتى هذه الليلة، دفنا 1060 عزيزا في جميع أنحاء البلاد".