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البيت الأبيض: "الأولوية القصوى" لترامب هي إنهاء الحرب في غزة

أخبار دولية
2025-07-07 | 14:35
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البيت الأبيض: "الأولوية القصوى" لترامب هي إنهاء الحرب في غزة
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البيت الأبيض: "الأولوية القصوى" لترامب هي إنهاء الحرب في غزة

أعلن البيت الأبيض أن "الأولوية القصوى" للرئيس الأميركي دونالد ترامب هي إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، قبل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين.
     
وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر حيث تجري مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس.

أخبار دولية

البيت الأبيض

ترامب

الحرب

غزة

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