لولا بعد تهديد ترامب: اقتصادات مجموعة البريكس الناشئة لا تريد العيش في ظل "أمبراطور"

أعلن الرئيس البرازيلي لولا إيناسيو دا سيلفا أن اقتصادات مجموعة البريكس الناشئة لا تريد العيش في ظل "أمبراطور".



وقال لولا في ختام قمة استمرت يومين وشاركت فيها 11 دولة، من حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء: "نحن دول ذات سيادة. لا يلزمنا أمبراطور".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أن الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة البريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة.