أمبري: إصابة 2 من طاقم سفينة تعرضت لهجوم قرب الحديدة باليمن وفقدان 2 آخرين

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن اثنين من أفراد طاقم سفينة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا أصيبا وفقد اثنان آخران بعد أن تعرضت السفينة لهجوم بزوارق وطائرات مسيرة على بعد 49 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.وأفادت الشركة بأن محركات السفينة تعطلت، وبدأت في الانجراف. ولم تحدد اسم السفينة.وقال مصدر أمني بحري لرويترز إن سفينة قرب الحديدة تعرضت لهجوم بمسيرات وأصدرت نداء استغاثة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن ناقلة البضائع التي هاجمتها بالصواريخ والزوارق المسيرة الملغومة أمس غرقت في البحر الأحمر، وذلك في أول هجوم للحوثيين يستهدف مسارات الشحن البحري منذ بداية العام الحالي.