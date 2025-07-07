حريق بمركز اتصالات رئيسي في وسط القاهرة

اندلع حريق كبير في مركز اتصالات رئيسي في العاصمة المصرية الاثنين، بحسب ما ذكرت محافظة القاهرة في بيان، ما تسبب في انقطاع كبير في خدمات الهاتف والإنترنت.



وأعلنت وزارة الصحة في بيان، أن 14 شخصا أصيبوا بجروح في الحريق.



وبدأ الحريق في الطابق السابع من سنترال الهاتف التاريخي في وسط القاهرة.



وأكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أن الحريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.



كما أفادت صحيفة الأهرام الحكومية أن الحريق تسبب بانقطاعات كبيرة في خدمات الهاتف والإنترنت في كل أنحاء العاصمة.



ويؤدي سنترال رمسيس، وهو مركز اتصالات رئيسي دورا محوريا في البنى التحتية للإنترنت والهاتف في مصر.

