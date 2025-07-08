الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة من عناصره في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنّ خمسة من عناصره قتلوا في معارك في شمال قطاع غزة.



وأضاف الجيش في بيان أنّ جنديّين آخرين أصيبا بجروح خطرة خلال الاشتباك نفسه، دون مزيد من التفاصيل.

