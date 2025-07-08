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ترامب: حماس "تريد وقفا لإطلاق النار" في غزة

أخبار دولية
2025-07-07 | 23:45
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ترامب: حماس &quot;تريد وقفا لإطلاق النار&quot; في غزة
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ترامب: حماس "تريد وقفا لإطلاق النار" في غزة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه في البيت الأبيض مساء الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن ثقته في أنّ حركة حماس تريد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
     
وردّا على سؤال عمّا إذا كانت المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل والحركة ستؤدّي إلى تعطيل المحادثات بين الطرفين للتوصّل إلى هدنة، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنّهم (حماس) يريدون اجتماعا ويريدون وقف إطلاق النار ".
     
وأجاب ترامب على أسئلة الصحافيين في مستهلّ عشاء في البيت الأبيض مع نتانياهو والوفد المرافق له.
     
وردّا على سؤال بشأن السبب الذي حال حتى الآن دون إبرام هذه الهدنة، قال الرئيس الأميركي "لا أعتقد أنّ هناك عائقا. أعتقد أنّ الأمور تسير على ما يرام".
     
وترامب الذي يؤكّد التزامه العمل لإنهاء الحرب في غزة استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في الوقت الذي تستضيف فيه الدوحة محادثات غير مباشرة بين الدولة العبرية وحركة حماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين.
     
من جهته، استبعد نتانياهو مجددا قيام دولة فلسطينية كاملة، مشدّدا على أنّ الدولة العبرية ستحتفظ "دوما" بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة.
     
وقال نتانياهو "الآن، سيقول الناس إنها ليست دولة كاملة، إنها ليست دولة، هذا لا يهمّنا".

أخبار دولية

"تريد

لإطلاق

النار"

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