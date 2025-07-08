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ترامب: أود رفع العقوبات الأميركية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب
أخبار دولية
2025-07-08 | 03:17
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ترامب: أود رفع العقوبات الأميركية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب
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ترامب: أود رفع العقوبات الأميركية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب
ترامب: أود أن أرى إيران تبني نفسها من جديد بطريقة سلمية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يود رفع العقوبات الأميركية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب.
وقال ترامب، متحدثا للصحفيين في بداية عشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من أمس الاثنين، إن الخطوة الأخيرة لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا ستساعد دمشق على المضي قدمًا، آملاً في أن تتخذ إيران خطوة مماثلة.
وأضاف: "أود أن أتمكن، في الوقت المناسب، من رفع تلك العقوبات، ومنحهم فرصة لإعادة البناء، لأنني أود أن أرى إيران تبني نفسها من جديد بطريقة سلمية، لا أن تتردد في ترديد شعارات مثل: الموت لأميركا، الموت للولايات المتحدة، الموت لإسرائيل، مثلما كانوا يفعلون".
من جهة أخرى، قال ترامب: "آمل أن تكون الحرب بين إسرائيل وإيران قد انتهت".
أخبار دولية
ترامب
العقوبات الأميركية
إيران
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