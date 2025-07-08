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تواصل الهجوم منذ الإثنين على سفينة الشحن في البحر الأحمر

أخبار دولية
2025-07-08 | 04:21
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تواصل الهجوم منذ الإثنين على سفينة الشحن في البحر الأحمر
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تواصل الهجوم منذ الإثنين على سفينة الشحن في البحر الأحمر

لا تزال سفينة شحن تتعرض لهجوم متواصل منذ الإثنين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، ما خلّف "أضرارا جسيمة" فيها، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الإثنين.
     
وفي تحديث لتقريرها عن الحادث، قالت الهيئة "تعرضت السفينة لأضرار جسيمة وفقدت قوة الدفع... وهي محاطة بزوارق صغيرة وتتعرض لهجوم متواصل"، مضيفة أن "السلطات تحقق في الأمر".

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