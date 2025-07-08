ألمانيا تندد باستهداف الصين طائرة ألمانية بالليزر خلال عملية للاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن الجيش الصيني استهدف بأشعة الليزر طائرة ألمانية تشارك في عملية للاتحاد الأوروبي تسمى أسبيدس تهدف إلى حماية الأمن البحري.



واعتبرت الوزارة عبر حسابها على إكس، أن "تعريض جنود ألمان للخطر وتعطيل العملية أمر غير مقبول على الإطلاق"، معلنة أنها استدعت السفير الصيني إلى الوزارة على خلفية ذلك.