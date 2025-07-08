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"لا اختراق حتى الآن" في مفاوضات الدوحة حول وقف إطلاق نار في غزة
أخبار دولية
2025-07-08 | 04:41
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"لا اختراق حتى الآن" في مفاوضات الدوحة حول وقف إطلاق نار في غزة
أفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات حول وقف إطلاق نار في قطاع غزة الثلاثاء بأن "لا اختراق حتى الآن"، مع دخول المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة يومها الثالث.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "لم يتحقق أي اختراق حتى الآن، والمفاوضات مستمرة" في العاصمة القطرية.
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