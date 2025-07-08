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الكرملين: تزويد أوكرانيا بالأسلحة يطيل أمد الحرب
أخبار دولية
2025-07-08 | 06:32
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الكرملين: تزويد أوكرانيا بالأسلحة يطيل أمد الحرب
حذّر الكرملين من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لن يؤدّي سوى إلى إطالة أمد الحرب، غداة تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال "مزيد من الأسلحة" إلى كييف.
ونقلت وكالات إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله خلال إحاطة إعلامية: "من الواضح بالطبع أن تدابير كهذه قد لا تتماشى مع مساعي التوصل إلى تسوية سلمية".
ولم يوفّر بيسكوف الدول الأوروبية التي انتقد "مساهمتها على نحو فاعل في استمرار الأعمال العدائية" بالأسلحة المقدّمة إلى أوكرانيا.
أخبار دولية
الكرملين
أوكرانيا
الأسلحة
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