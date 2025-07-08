صحف إيرانية تنتقد بزشكيان لتصريحاته "اللينة" إزاء واشنطن

تعرّض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للانتقاد غداة تأييده استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، ما أثار حفيظة الصحف المحافظة التي وصفت تصريحاته بأنها "ليّنة أكثر مما ينبغي" إزاء بلد قصف مواقع إيران النووية في حزيران.



وقد خصّ مسعود بزشكيان الذي تعهّد بإنعاش الحوار مع الغرب للتوصل إلى رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني المذيع الأميركي تاكر كارلسون المقرّب من دونالد ترامب بمقابلة.



وصرّح في المقابلة التي بثّت الإثنين "ألا مشكلة" في استئناف المباحثات مع واشنطن، بالرغم من الغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة ضدّ مواقع نووية إيرانية في حزيران دعما لإسرائيل في حربها على إيران.



وتساءلت صحيفة "كيهان" الإيرانية المعروفة بعدائها للغرب ومعارضتها للتفاوض حول البرنامج النووي "هل من العادل الجلوس مجددا بلا شروط حول الطاولة عينها مع هؤلاء الذين أسقطوا قذائف" على الدبلوماسية؟



وكتبت "كيهان" التي يعيّن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب الكلمة الفصل في بلده رئيس تحريرها "في وجه عدوّ يداه ملطّختان تماما بدماء شعبنا... هل من حلّ آخر غير التمسّك بالحزم؟".



وندّدت صحيفة "جوان" المحافظة من جهتها بتصريحات "ليّنة ولطيفة أكثر مما ينبغي"، معتبرة أن "المعنى الحقيقي للحوار مع مذيع أميركي يتجلّى حين تعبّر الكلمات عن سخط الشعب وارتيابه الكامل تجاه أميركا".



غير أن الصحيفة الإصلاحية "هام ميهان" أشادت من جانبها بما وصفته بأنه "مسار إيجابي" للرئيس مسعود بزشكيان.



وكتبت: "كان ينبغي إجراء هذه المقابلة منذ فترة طويلة"، مشيرة إلى أن "المسؤولين الإيرانيين هم للأسف غائبون منذ فترة طويلة عن المشهد الإعلامي الدولي والأميركي".