الخارجية القطرية: محادثات الدوحة ترتكز على "إطار تفاوضي" لاتفاق بشأن غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بشأن هدنة في غزة تتركز حاليا على "إطار تفاوضي" للاتفاق.



وقال ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: "ما يجري حاليا هو أن الوفدين لا يتفاوضان بشكل مباشر بعد، بل نحن نجري محادثات منفصلة مع كل طرف حول إطار تفاوضي للمباحثات. لذا، لم تبدأ المفاوضات بعد، لكننا نعمل مع الجانبين على تحديد ذلك الإطار".

وأعلن الأنصاري أن المفاوضات "ستحتاج إلى وقت"، قائلا: "لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إن الأمر سيستغرق وقتا"، وذلك مع دخول المحادثات يومها الثالث.