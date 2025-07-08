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قتيلان في هجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر
أخبار دولية
2025-07-08 | 08:14
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قتيلان في هجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر
أعلن ممثل ليبيريا لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومقرها لندن أن اثنين من أفراد طاقم سفينة إتيرنيتي سي التي ترفع العلم الليبيري قتلا في هجوم استهدفها في البحر الأحمر.
وقال المسؤول الليبيري: "تلقينا تقارير مساء أمس تفيد بتعرض السفينة إتيرنيتي لهجوم جديد... مما أدى إلى مقتل اثنين من البحارة".
وجاء الهجوم بعد توقف دام أشهرا عدة في الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية يؤكدون أن لها صلة بإسرائيل في الممر المائي الحيوي.
أخبار دولية
هجوم
الحوثيون
سفينة
البحر الأحمر
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