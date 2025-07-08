مسلحو حزب العمال الكردستاني يبدأون بتسليم الأسلحة في العراق يوم الجمعة

ذكرت قناة إن.تي.في التركية أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني سيبدأون بتسليم الأسلحة في مجموعات بمدينة السليمانية بشمال العراق يوم الجمعة، في إطار عملية سلام مع تركيا.



وقررت الجماعة في أيار حل نفسها تلبية لدعوة أطلقها زعيمها المسجون عبد الله أوجلان في شباط، وذلك بعد صراع استمر مع الدولة التركية لأكثر من أربعة عقود.