بن غفير يدعو إلى إنهاء مفاوضات الهدنة في الدوحة

دعا وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى استدعاء الوفد الإسرائيليّ من قطر حيث تجري مباحثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال بن غفير في منشور على منصة "إكس" في اليوم الثالث من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة “حماس”: "أدعو رئيس الوزراء إلى استدعاء الوفد الذي ذهب للتفاوض مع قتلة حماس في الدوحة فورا".

بدلاً من التفاوض، دعا الوزير الذي يعيش في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة إلى "فرض حصار كامل وسحق عسكريّ وتشجيع الهجرة (الفلسطينية من غزة) والاستيطان (الإسرائيليّ)” في القطاع.

ووصف هذه الإجراءات بأنها "مفاتيح النصر الكامل، وليست صفقة متهورة قد تؤدي إلى إطلاق آلاف الإرهابيين وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من مناطق أُعيد احتلالها بدماء جنودنا".

وقال مسؤول فلسطينيّ على المحادثات لوكالة فرانس برس إنّ المفاوضات لا تزال جارية، و"تركّز على بحث آليات الانسحاب العسكري الإسرائيليّ من قطاع غزة وإدخال المساعدات ووقف النار".