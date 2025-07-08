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طيران الإمارات تمدد تعليق الرحلات من وإلى طهران حتى 17 تموز
أخبار دولية
2025-07-08 | 11:14
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طيران الإمارات تمدد تعليق الرحلات من وإلى طهران حتى 17 تموز
ذكرت شركة طيران الإمارات في بيان أنها مددت إلغاء كل الرحلات من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى نهاية 17 تموز "لأسباب تشغيلية".
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