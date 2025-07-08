ترامب: لا تغيير في موعد تطبيق الرسوم في أول آب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الدول المستهدفة بما يسمى بالرسوم الجمركية "المضادة" ستبدأ في دفع الرسوم في الأول من آب، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تمديد للموعد النهائي.



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يكون هناك أي تغيير. بمعنى آخر، ستكون جميع الأموال مستحقة الدفع اعتبارًا من الأول من آب 2025 - ولن يحدث أي تمديد".