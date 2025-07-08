الجيش الإسرائيلي: إستهداف قيادي من حماس في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء أنه استهدف قياديًا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بمدينة طرابلس في شمال لبنان، وذلك في أول عملية اغتيال بالمنطقة منذ عدة أشهر.



وفي بيان صدر في وقت لاحق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن الشخص المستهدف يدعى مهران مصطفى بعجور. ووصفه البيان بأنه من "أبرز قيادات" حماس في لبنان.



ولم تعلق حماس بعد على ما قاله الجيش الإسرائيلي.



وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن سيارة جرى استهدافها قرب طرابلس. وقالت وزارة الصحة إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، دون أن تذكر هويتهم، مشيرةً إلى أن 13 شخصًا أصيبوا في الهجوم.



وغارة اليوم الثلاثاء قرب طرابلس هي أول عملية اغتيال في المنطقة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.