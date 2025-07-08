مسؤول بشركة أمبري البريطانية يؤكد لرويترز غرق السفينة ماجيك سيز

أكد مسؤول بشركة الأمن البحري البريطانية أمبري اليوم الثلاثاء غرق سفينة الشحن ماجيك سيز التي ترفع علم ليبيريا.



وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن أنهم شنوا هجومًا على السفينة في البحر الأحمر باستخدام الأعيرة النارية والقذائف الصاروخية والزوارق المسيرة الملغومة.