أكسيوس: وفد قطري يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات بخصوص وقف إطلاق النار في غزة

كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع أن وفدا قطريا وصل إلى البيت الأبيض الثلاثاء لإجراء محادثات بخصوص اتفاق لإطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.



وجاء في تقرير أكسيوس أن الوفد القطري التقى بكبار مسؤولي البيت الأبيض لساعات عدة، قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.