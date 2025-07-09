ترامب: 7 إعلانات متعلقة بالتجارة ستصدر صباح الأربعاء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعلن عن أمور تتعلق بالتجارة مع سبع دول على الأقل صباح الأربعاء، بينما سُيعلن عن دول إضافية بعد الظهر.



وقال على موقع تروث سوشيال: "سنعلن عن مسائل تتعلق بالتجارة مع سبع دول على الأقل صباح الأربعاء، على أن يتم الإعلان عن عدد إضافي من الدول بعد الظهر"، من دون أن يحدد ما إذا كان سيعلن عن صفقات تجارية أو رسائل تخص الرسوم الجمركية.