أكثر من 160 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد فيضانات تكساس

أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت أنّ 161 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين بعد الفيضانات المدمّرة التي ضربت الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة وأودت بحياة أكثر من 100 شخص.



وقال أبوت خلال مؤتمر صحافي إنّه "في مقاطعة كير وحدها، هناك 161 شخصا في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أنّ هذا الرقم مبني على عدد الأشخاص الذين أُبلغ عن فقدانهم من قبل أصدقائهم أو أقاربهم أو جيرانهم.