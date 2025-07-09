قتيلان في سلسلة زلازل في غواتيمالا

لقي شخصان مصرعهما في غواتيمالا في سلسلة زلازل ضربت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى وخلّفت فيها كذلك أضرارا مادية، بحسب ما أعلن مسؤول في وكالة الحماية المدنية.



وقال أندريس إيرازو، المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في غواتيمالا للصحافيين: "للأسف، هناك خسائر بشرية مؤكدة" بعد أن تسبّب انهيار أرضي بدفن سيارة على طريق سريع جنوب غرب العاصمة تحت أكوام من الصخور والأتربة.